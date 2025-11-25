ГЕРБ, БСП и ИТН искат щата на КЗК да бъде разширен с още 12 служители

Щатната численост на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да бъде увеличена с до 12 щатни бройки предлагат народни представители от управляващото мнозинство между първо и второ четене на законопроекта за държавен бюджет.

Предложението е внесено от Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС, Атанас Атанасов от БСП, Павела Митова от ИТН и Йордан Цонев от ДПС-Ново начало.

В мотивите към предложението е записано, че определянето на общата численост на персонала на КЗК трябва да бъде съобразено с последните нормативни промени и с обема и сложността на водените от него производства. В органа могат да бъдат назначавани и външни експерти, заради което депутатите са записали корекции във внесеното проектопредложение.