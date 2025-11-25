Мъж в Италия се преобличал като починалата си майка, за да взима пенсията й

Италианец беше арестуван, след като се е преоблякъл като починалата си майка в дързък опит да се възползва от годишната ѝ пенсия от над 50 000 евро.

Мъжът, за когото се съобщава, че медицински сестра, но останал без работа на около петдесет години, се е явил в кметството в Борго Вирджилио, близо до Мантова, на 11 ноември, твърдейки, че е майка му, Грациела Дал'Ольо.

Той поискал от властите да подновят личната карта на Дал'Ольо, която е изтекла десетилетие по-рано. Тя щеше да е на 85 години. Той пристигнал в службата цветна блуза и дълга пола, перлена огърлица, обеци и лек грим с леко червило. Ноктите му били лакирани, а косата му била кестенява. Служителите бързо се усъмнили, забелязвайки, че снимката на изтеклата лична карта не съответства на човека пред тях, който изглеждал забележимо по-млад от датата на раждане.

"При по-внимателен оглед, вратът му беше малко прекалено дебел, а бръчките бяха странни", разказа кметът Франческо Апорти пред Corriere della Sera. "Кожата на ръцете ѝ не изглеждаше като на 85-годишна жена, а гласът ѝ, макар и женски, понякога преминаваше в мъжки тон."

Служителите казали на мъжа да се върне по-късно, за да вземе подновената лична карта. Междувременно те алармирали полицията, която проверила записи от видеонаблюдение, показващи, че заподозреният е пристигнал с кола, въпреки че Дал'Ольо не е регистрирана като притежаващ шофьорска книжка. Служителите разпитали местни жители, но те не били виждали жената от години.

Когато мъжът се върнал осем дни по-късно, служителите го насочили към полицейското управление отсреща, където служителите бързо установили истинската му самоличност.

По-късно Corriere della Sera публикува паспортни снимки на Дал'Ольо и сина ѝ, чието име не е посочено, един до друг.

Полицията го придружила до дома му, където намерила трупа на майка му, увит в чаршафи и покрит с два спални чувала. Вестникът описва тялото като "мумифицирано". Не е ясно колко дълго е била там, но някои италиански медии съобщават, че може да са били цели три години. Като не е съобщил за смъртта ѝ, мъжът е продължил да получава както личната ѝ пенсия, така и пенсията, която е получавала след смъртта на съпруга си, пенсиониран лекар, в размер на 53 000 евро годишно.

"Те не са имали финансови проблеми", каза Апорти за семейството. "Намерихме недвижими имоти, притежавани и от двамата: три къщи и малко земя."

Мъжът е разследван за укриване на труп, измама на държавата, представяне за друг човек и фалшифициране на публични документи.

Аутопсията ще определи кога и как е починала жената и дали смъртта ѝ е естествена или е резултат от насилие.