Атанасов с атака към президента: Радев звучи като Песков

Лидерът на “Демократи за силна България” Атанас Атанасов направи сравнение между държавния глава Румен Радев и говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.

Според Атанасов президентът заема “героичната поза на борец с корупцията, не само местната, но и тази в Киев, атакува българската подкрепа за Украйна и за пореден път защитава интересите на Кремъл. Звучи като Песков”, написа депутатът в социалната мрежа.

Повод за думите на Атанасов е изказването на Радев от по-рано през деня. Президентът приветства опитът на Тръмп за постигане на мир в Украйна, заявявайки, че “мирни планове много, но мирният договор се пише от победителите”.

Радев разктикува правителството, заявявайки, че “коалиция “Магнитски“ е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато нейните отбранителни линии се разпадат, а в Киев гърмят корупционни скандали”.

"Ето защо демократичната общност трябва да излъчи за президент защитник на българския национален интерес, свободна личност с морален авторитет, убеден демократ и евроатлантик, обединител на нацията", добави Атанасов.