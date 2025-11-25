IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Разкриха "фабрика за бебета" на остров Крит, използвани са и българки

За сурогатна майка са плащали по 150 000 евро

25.11.2025 | 13:48 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Полицията в Гърция разкри "фабрика за бебета" в клиника на остров Крит. Използвани са и жени от България.

Бездетни семейства са плащали огромни суми за бебе. Печалбите на клиниката са над 8 милиона евро. Извършвали са се незаконни осиновявания, фиктивни инвитро процедури и донорство на яйцеклетки, съобщи БНР.

Използвани са се бедни жени от Румъния, Молдова и България, съобщават от полицията. Разкрити са случаи на 298 жени с фиктивни инвитро процедури, за което са плащали от 10 хиляди до 45 хиляди евро. За сурогатна майка семейства както от Гърция, така и от чужбина, са плащали суми около 150 хиляди евро, разкриха разследващите.

Цялата мрежа се е ръководила и е била организирана от лекари в клиниката, адвокати, които имали дори представители в съседните балкански страни и намирали жени от бедни семейства, които изпращали на остров Крит. В замяна тези жени са получавали не повече от 10 хиляди евро.

Един от адвокатите по делото заяви пред медиите, че за първи път гръцката съдебна система вижда толкова добре организирана нелегална мрежа за трафик на бебета и незаконни осиновявания.

Това се случи Dnes

фабрика бебета Крит българки
