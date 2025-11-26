IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В Джакарта забраниха консумацията на кучешко и котешко месо

Активистите за защита на животните го отчитат като победа

26.11.2025 | 08:00 ч. 5
Снимка БГНЕС

Индонезийската столица Джакарта забрани продажбата и консумацията на кучешко, котешко и месо от прилеп, за да предотврати предаването на бяс, съобщи днес губернаторът на града, предаде АФП.

"Подписах регулация, която забранява продажбата на животни преносители на бяс с цел консумация", съобщи Прамоно Анунг в становище в социалните мрежи, възприето като победа на активистите за защита на животните.

Регулацията предвижда 6-месечен гратисен период преди влизането си в сила.

Нарушителите са заплашени от санкции, които стигат до отнемане на лиценза за бизнес. Забраната включва "живи животни, месо и други продукти - сурови или обработени". /NOVA

