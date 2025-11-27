Засилени проверки за произхода и качеството на рибата преди Никулден

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
27.11.2025
Снимка: архив, БГНЕС

В дните преди Никулден текат засилен съвместни проверки на Агенцията по храните и Агенцията по рибарство по пазарите и тържищата, предлагащи риба. За какво следят двете институции и ще можем ли сами да разпознаем прясната риба?

 „Целта е на празничната трапеза да няма продукти с неизяснен произход, както и риба, която не отговаря на качествените изисквания,“ заяви пред БНТ д-р Иляна Митева, началник отдел „Контрол на храните“ към областната дирекция на БАБХ – Бургас.

По думите ѝ инспекциите обхващат обекти за търговия, заведения, производствени предприятия и складове

 „Проверяваме произхода и етикетирането на рибата, качеството ѝ и съответствието с нормативните изисквания,“ уточни Митева.

Търговците трябва да разполагат с търговски документи за произход, ветеринарномедицински свидетелства за риба от водоеми и декларации за произход от ИАРА.

 „Най-важното – очите са изпъкнали и бистри. Те никога не лъжат“, подчерта Митева, припомняйки думите от филма „Белязания“.

Трябва да се следи и за хрилете – бледорозови до червени; люспите – прилепнали, трудно отделящи се; кожата – гладка и лъскава; консистенцията – стегната и еластична; слузта – прозрачна. Прясната риба трябва да се съхранява при температура, близка до топенето на леда, а замразената – при не повече от –18°C.

Контролът по водоемите също е засилен.

 „Проверките ни са денонощни – и през деня, и през нощта,“ съобщи Константин Дамянов, началник отдел „Черно море“ в ИАРА.

 

