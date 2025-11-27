Дан Дрискол – той ли ще е американецът, който ще постигне пробив с Русия за Украйна?

Едва встъпил в длъжност и вече в центъра на вниманието: близкият до Джей Ди Ванс негов сътрудник Дан Дрискол може да се превърне в ключова фигура в политиката на САЩ спрямо Украйна, пише Дойче веле.

Имената на досегашните американски министри на сухопътните сили не са известни на чуждестранната публика и в това няма нищо чудно - тяхна грижа е основно оборудването и финансирането на армията. Актуалният титуляр на поста Дан Дрискол обаче може да промени това. Той бе на 38 години при встъпването си в длъжност - най-младият на този пост, а от няколко дни насам му е поверена и особено сложна мисия.

Макар юристът, който е служил и като войник в Ирак през 2009 г., да няма дипломатически опит, Дрискол получава сега централна роля в усилията на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната в Украйна - като специален пратеник.

От Келог, през Уиткоф, до Дрискол

Воденето на преговорите за примирие с руснаците и украинците принципно би трябвало да бъде задача на пенсионирания генерал-лейтенант Кийт Келог, определен от Тръмп в началото на втория му президентски мандат за специален пратеник за Украйна. Но Келог, който и до днес е смятан за най-големия застъпник на Киев във Вашингтон, постепенно бе изместен и вече отдавна не играе роля. В началото на 2026 година Келог ще напусне правителството.

На мястото на опитния бивш военен разговорите с руснаците пое мирният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф . Бившият брокер на недвижими имоти вече бе водил от името на Тръмп преговори с враждуващите в конфликта в Газа и е смятан за един от най-близките довереници на американския президент. Сега обаче на преден план излиза нов преговарящ - Дан Дрискол.

Най-високопоставеният гост от САЩ в Киев

Даниел Патрик Дрискол привлече международното внимание на 20 ноември, когато пристигна на необявено предварително посещение в Киев. То трябваше да бъде рутинно - за обсъждане на въпроси, свързани с въоръжаването, например с дронове. След което обаче министърът получи от Белия дом заданието да представи на украинския президент Володимир Зеленски плана от 28 точки за възможен край на войната.

От Киев той продължи към Женева, където миналия уикенд заедно с външния министър Марко Рубио и Уиткоф проведе преговори с представители на Украйна и европейските съюзници от НАТО. От понеделник Дрискол е в Абу Даби, за да води там разговори с руска делегация. По данни на медиите в тайните срещи в ОАЕ се бил включил и шефът на украинското военно разузнаване Кирило Буданов.

Малко опит, много приятелство

Подобно на довереника на Тръмп Стив Уиткоф, Дрискол почти няма дипломатически опит - работил е като юрист и инвестиционен банкер. Но от малък е свързан с армията - той е от войнишко семейство от Северна Каролина. Дядо му е участвал във Втората световна война , баща му - във Виетнам, а като млад Дрискол е служил като взводен командир в планинска дивизия.

Тъй като преди 2025 година не е имал никакъв опит на висок пост в армията и политиката, най-вероятно стремителната му политическа кариера се дължи най-вече на дългогодишното му приятелство с Джей Ди Ванс, за чиято предизборна кампания е работил. Двамата юристи се познават от времето на следването си в Йейл.

След което в края на февруари не министърът на отбраната Пит Хегсет, който междувременно се нарича министър на войната, а Ванс лично издигна Дрискол за министър на армията. Назначението се натъкна на голямо одобрение от страна на демократите в Сената, а след церемонията Дрискол подчерта специално близкото си приятелство със семейството на вицепрезидента.

Човек за сложни мисии

Щом пое поста, юристът веднага привлече вниманието на Белия дом - той бе оценен като надежден посредник за справяне с проблемите там, където другите не успяват. Респективно по-подходящ от Хегсет, както написа „Гардиън".

Вътрешен източник пък споделил пред „Политико", че повече се доверява на Дрискол за предаването на по-трудни послания на чуждестранните държавни глави, отколкото на Хегсет. Междувременно благодарение на честите си посещения в Белия дом Дрискол си е изградил близки работни връзки с управляващите. Поради това новата му роля не изглежда напълно изненадваща за наблюдателите.

Положителна равносметка

Амбициозният министър получи допълнителни задачи само седмици след встъпването си в длъжност. Така например от април той временно ръководи и службата ATF, която отговаря за оръжейния контрол и експлозивите. Така в преговорите с Украйна министърът може да разчита на техническото ноухау, с което разполага тази служба.

Дрискол публично похвали иновативността на украинците при разработката на дронове и на автономни оръжейни системи, които биха могли да служат за пример на американската оръжейна индустрия. САЩ планират в рамките на няколко години да се сдобият с най-малко един милион дронове. Въпросът е дали собствената им промишленост ще може да направи доставките толкова бързо. Докато Украйна произвежда в момента значително повече от 1,5 милиона дронове годишно и сигнализира, че може да включи тези капацитети в мирните преговори. В тази връзка Дрискол изглежда най-подходящият посредник за договарянето на технико-промишлен обмен, от който полза да имат и двете страни.

Във фокуса на световната общественост

Засега остава открит въпросът дали в крайна сметка Дрискол ще може да изпълни възложената му от Тръмп мисия - постигането на пробив с Русия във връзка с войната в Украйна. Непредсказуемостта на американския президент превръща всяка прогноза в гадаене.

Във всеки случай младият министър на армията олицетворява едно ново поколение довереници на Тръмп: млади, лоялни и готови да поемат по неконвенционални пътища, за да реализират целите на президента. Не се знае и доколко хармонично ще работи Дрискол в екип с Уиткоф и външния министър Рубио, но до момента сведения за конфликти не са стигнали до обществеността. Като лице на мирната инициатива на Тръмп за Украйна Дан Дрискол в момента трябва да балансира между високите очаквания на президента, суровата реална политика и фокуса на общественото внимание.