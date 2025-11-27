IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

Атанас Атанасов призова бюджетът да бъде оттеглен

Да орежат всички разходи за черните каси, добави лидерът на ДСБ

27.11.2025 | 09:30 ч. 4
Атанас Атанасов призова бюджетът да бъде оттеглен

“След този брутален бюджет, които се опитаха да прокарат управляващите, изкараха хората на улицата”, каза в кулоарите на НС лидерът на ДСБ Атанас Атанасов и призова премиерът и министърът на финансите да оттеглят този бюджет, “да го върнат и да го преработят”.

“Да се примолят на Тристранката, културно и възпитано, да се присъедини, да орежат всички онези разходи за черните каси. Опитват се да пробутат и Деньо Денев за председател на ДАНС, да спрат тази процедура. Това може донякъде да успокои ситуацията”, добави Атанасов.

Свързани статии

Депутатът от ПП-ДБ благодари и на хората, които излязоха на улицата. “По този начин показаха своето отношение към сметките в държавата”.

Според Явор Божанков, ако някой компрометира пътят на България към еврозоната, то това са управляващите, защото рискуват първия бюджет на страната в евро.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Атанас Атанасов ДСБ ПП-ДБ протест бюджет разходи черни каси ДАНС
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem