Атанас Атанасов призова бюджетът да бъде оттеглен

“След този брутален бюджет, които се опитаха да прокарат управляващите, изкараха хората на улицата”, каза в кулоарите на НС лидерът на ДСБ Атанас Атанасов и призова премиерът и министърът на финансите да оттеглят този бюджет, “да го върнат и да го преработят”.

“Да се примолят на Тристранката, културно и възпитано, да се присъедини, да орежат всички онези разходи за черните каси. Опитват се да пробутат и Деньо Денев за председател на ДАНС, да спрат тази процедура. Това може донякъде да успокои ситуацията”, добави Атанасов.

Депутатът от ПП-ДБ благодари и на хората, които излязоха на улицата. “По този начин показаха своето отношение към сметките в държавата”.

Според Явор Божанков, ако някой компрометира пътят на България към еврозоната, то това са управляващите, защото рискуват първия бюджет на страната в евро.