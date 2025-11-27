КНСБ: Темата за бюджета е сериозна и не трябва да се решава от улицата

Напрежение около бюджета и сред служителите в държавната администрация, синдикатите също излязоха на протест.

"Не знам дали ще се възстанови диалогът. От КНСБ винаги сме считали, че това е мястото и начинът да се водят спорове - на масата на преговорите. Като че ли диалогът за бюджета се проведе изцяло на улиците. Хората в своето крещене на улицата не можаха да чуят другият какво иска да каже", заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов в "България сутрин".

Темата за бюджета е сериозна и не следва да се решава от емоции на улицата, категоричен е той.

"Щом има заявки за изтегляне, явно ще има нови разговори за бюджета. Това означава може би всички наново да започне да се обсъжда. Евентуално отново може да се стигне до разговорите за заплащането и минималната работна заплата", допълни Капитанов за Bulgaria ON AIR.

"Искаме от бюджета равномерно увеличение на работните заплати. Не е нормално този, който получава по-висока заплата от минималната, да казва на другия дали трябва да се увеличава. За жалост в България няма политика за насърчаване на колективното трудово договаряне, докато няма насърчителни мерки в закона, ситуацията ще бъде такава, че минималната работна заплата ще бъде единственият механизъм, който бута всички други", коментира гостът.

България вече закъснява година с подобна директива, обясни Капитанов.

"Спрямо директивата се казва, че 80% от хората трябва да могат да влязат в разговори с работодателя си, за да определят своите заплати. По данни на статистиката, той е около 25%, по данни на Националния институт за помирение и арбитраж е 14-15%", посочи той.