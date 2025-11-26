Протестите: Милиарди в бюджета, а заплатите - мизерни

Протестите в столицата започнаха от рано сутринта - синдикати от различните организации негодуват срещу план-сметката за следващата 2026 година. Основното искане на протестиращите е за 20% увеличение на заплатите.

В предаването “България сутрин” Анелия Иванова, председател на НФ "Земеделие и горско стопанство" към КТ "Подкрепа" заяви, че 65 млн. лева са поискани от Министерството на земеделието и МОСВ. По думите ѝ средствата са необходими, за да се изчистят дисбалансите в тези администрации.

“Тези служители да започнат да получават поне толкова, колкото техни колеги в други администрации", обоснова се Иванова и добави, че вчера са изпратили поредната декларация до народните представители и се надяват между първо и второ четене да направят корекциите в бюджета за 2026 г.

"Тези средства са мизерни на фона на милиардите бюджет, с които държавата разполага. Настояваме за достойно заплащане. Това са служители с висше образование, но работят на 1500-1800 лв. Унизително ниска заплата за страна член на ЕС. Не искам да изчислявам колко прави това в евро от 1 януари", каза още председателят на НФ "Земеделие и горско стопанство" пред Bulgaria ON AIR.

Ако не ни чуят, колегите ни в страната са готови на стачни действия, предупреди Анелия Иванова.