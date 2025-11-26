IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Петков за скандала в Комисията: Опитват се да прекарат бюджета в почивката на НС

Асен Василев и депутатите от ПП опитаха да ги спрат, каза Петков в защита на колегите си

26.11.2025 | 14:15 ч.
Бившият премиер и лидер на “Продължаваме промяната” Кирил Петков коментира скандала в Комисията по Бюджет и финанси.

“Не знам дали виждате какво се случва в бюджетната комисия, но те се опитаха да прекарат бюджета, в който да откраднат отново милиарди, в почивката на НС. Асен Василев и депутатите от ПП опитаха да ги спрат”, каза Петков във видео, публикувано в страницатаму във Фейсбук.

“Не можем да разтичаме само на няколко човека в НС да се бият с голи ръце и да защитават нашите интереси. Време е всички да излязат в момента, да отидем пред НС и да кажем: “Стига толкова!” Стига толкова са крали нашите пари, стига толкова са били ужасно нагли и си мислят, че тази държава е тяхна. Време е всички да кажем: “Стига толкова!“, призова Петков.

“От нас зависи тези дебели, ужасяващи крадци на България да видят, че българският народ не е заспал и няма да позволи всеки, който иска да открадне от него, да му се случи. Време е излезем на площада, време е да покажем, че България има смели хора, които няма да преклонят глава пред тези безобразия. Тези хора трябва да разберат, че са малцинство“, каза още Петков.

Припомняме, че Комисията по бюджет и финанси издърпа за по-ранен час обсъждането на бюджета, което разгневи бившият финансов министър Асен Василев, който каза, че това поведение е скандално. Последваха остри реплики между управляващи и опозиция, стигне се почти до бой и намеса на квесторите и служителите на НСО.

 

Бюджетна комисия бюджет заседание опозиция управляващи скандал Асен Василев ПП протест Кирил Петков
