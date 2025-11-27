Груба небрежност е причината за големия пожар в небостъргача в Хонконг

Огромен пожар разтърси небостъргач в Хонконг. Инцидентът е един от най-тежките при най-тежкия пожар, който финансовият център е претърпял от десетилетия.

Във връзка с пожара трима мъже бяха арестувани, след като запалими материали, оставени по време на ремонтни дейности, доведоха до бързото разпространение на пожара извън контрол.

Полицията претърси помещения в отделен квартал в четвъртък сутринта, като иззе документи в папки, свързани с тримата арестувани, които служителите подозират, че са "действали с груба небрежност“, като са оставили опаковки от пяна на мястото на пожара. Броят на загиналите от пожара вече нарасна до 55, но стотици все още са в неизвестност, след като са били блокирани в жилищния комплекс, когато той се разпали.

Пожарите в четири от осемте жилищни блока в комплекса Уанг Фук Корт са потушени, а три пожара е под контрол. Една сграда не е засегната.

Огнената стихия обхвана в сряда следобед жилищен комплекс с осем сгради и 2000 апартамента и изпрати ударни вълни през града, който има едни от най-гъсто населените и високи жилищни блокове в света.

Пламъци все още се забелязваха в някои от прозорците, докато множество пожарни маркучи пръскаха обгорелите екстериори около обяд в четвъртък.

Пожарникари претърсваха все още горящия жилищен комплекс за стотици изчезнали жители, ден след като пожарът разкъса високите сгради.

Тълпи се събраха по близките улици и обществени места, за да организират помощ за разселените жители и пожарникарите, част от спонтанно усилие, което привлече хора от целия град.

"Наистина е трогателно. Духът на хонконгците е, че когато човек е в беда, всички му оказват подкрепа... Това показва, че хонконгците са пълни с любов“, каза пред AFP 38-годишният Стоун Нгай, един от организаторите на импровизиран пункт за помощ.

Властите в Хонконг незабавно ще инспектират всички жилищни комплекси, в които се извършват основни ремонти след бедствието, заяви градският лидер Джон Лий.

Много жители на Уанг Фук Корт разказват, че не са чули никаква пожарна аларма и е трябвало да обикалят от врата на врата, за да предупредят съседите си за опасността.

"Огънят се разпространи толкова бързо. Видях как един маркуч се опитва да спаси няколко сгради и ми се стори твърде бавен“, каза мъж с фамилия Суен, спомняйки си тежкото си положение предния ден.

"Звънеше на вратата, чукаше по вратите, предупреждаваше съседите, казваше им да си тръгнат - ето каква беше ситуацията", разкават свидетели.

Друг разселен жител, Уонг Сик-кам, си спомни как синът му е бил един от пожарникарите, изпратени на мястото на инцидента. "Синът ми ми се обади и ми каза за пожара... Мислех, че е просто обикновен пожар, като кухненска авария, която ще бъде потушена. Кой би предположил, че ще стане толкова лошо?“, каза Уонг.

Лекуваните в болница до момента са 61 души - от тях 15 са в критично състояние, 27 са в тежко състояние, а 19 са стабилни.

В ранните часове на четвъртък 279 все още са в неизвестност, въпреки че пожарникарите по-късно заявиха, че са установили контакт с някои от тези хора.

Повече от 900 души са потърсили убежище във временни подслони за една нощ.

The death toll from a huge fire that engulfed several residential tower blocks in Hong Kong has risen to 44, with 45 in critical condition and hundreds reported missing. A taskforce has been set up to investigate the cause of the fire, which broke out on Wednesday afternoon at the Wang Fuk Court residential complex in Tai Po, in the northern New Territories. Authorities said early on Thursday that three men aged between 52 and 68 had been arrested on suspicion of manslaughter connected to the fire.

Двама от загиналите са индонезийци, работещи като домашни работници мигранти.

Домашни любимци в плен

Докато пожарникарите се бореха етаж по етаж в пламтящия жилищен комплекс през нощта, за да намерят оцелели и да ги съберат отново със страхливи роднини, друга група доброволци се включи в действие, за да спаси домашните любимци на имението.

Десетки работници от агенциите за защита на животните в Хонконг се появиха с кислородни кутии за домашни любимци и линейки за животни, за да търсят домашни любимци в пламтящия комплекс, докато публикации в социалните медии изобразяваха възрастни хора, плачещи за животни, които са оставили в бързината да спасят човешки животи.

Някои работници за защита на животните, носещи клетки, преговаряха с полицията, за да ги пропуснат през кордони, които не позволяват на хората да влизат, докато пожарът бушува в комплекса в четвъртък.

"Собствениците на домашни любимци се свързаха с нашия съюз и ние съставихме списък с повече от 100 случая. Споделихме случаите с пожарникарите, за да могат да помогнат за проверката на апартаментите и да вземат домашните любимци, ако ги видят“, каза Ансън Ченг от групата за защита на животните Hong Kong Guardians.

Ченг добави, че към четвъртък сутринта са спасени най-малко 10 котки, седем кучета и няколко костенурки. Системата за микрочипиране на кучета и котки в Хонконг означава, че е възможно някои оцелели да бъдат събрани отново с домашни любимци, които са успели да избягат от пожара, каза Ченг.

Доброволци

Доброволци раздаваха дрехи и кутии за обяд на откритата площадка на близкия мол, докато няколко души раздаваха листовки с информация за изчезнали хора. Смъртоносните пожари някога бяха редовен бич в гъсто населен Хонконг, особено в по-бедните квартали.

Мерките за безопасност обаче бяха засилени през последните десетилетия и подобни пожари станаха много по-рядко срещани.

Бамбукови скелета

Бамбуковите скелета са често срещана гледка в Хонконг при строителство и ремонтни проекти, въпреки че по-рано през годината правителството заяви, че ще започне постепенното им премахване за обществени проекти поради опасения за безопасността.

През ноември 1996 г. 41 души загинаха в търговска сграда в сърцето на Коулун. По-късно се установи, че пожарът е причинен от заваряване по време на вътрешни ремонти.

През март правителството предприе стъпки за постепенно премахване на използването на бамбукови скелета в града, позовавайки се на опасения за безопасността. То обяви, че 50% от обществените строителни работи ще трябва да използват метални рамки.

Уанг Фук Корт е в процес на ремонт от една година на цена от 330 милиона хонконгски долара, като всяка единица плаща между 160 000 и 180 000 хонконгски долара.

Притежаването на собствен дом е далечна мечта за мнозина в Хонконг, един от най-скъпите пазари на жилища в света, където наемите на жилища се движат около рекордно високи нива.