Искат мярка "подписка" эа Коцев, съпругата му трябва да се лекува в Германия

Той трябва да се грижи за децата

27.11.2025 | 16:22 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Адвокатите на Коцев настояха съдът да измени мярката му от "задържане под стража" на "подписка" като акцентираха и върху лични причини - съпругата на Коцев Камелия трябва да постъпи за лечение в клиника в Германия на 10 декември, а той е единственият, който може да се грижи за децата. 

За седми път съдът решава дали варненският кмет Благомир Коцев да остане на свобода – този път в родния му град, след като делото беше преместено от София. Заседанието по мярката за неотклонение в Окръжния съд започна в 13:30 ч. За съдия-докладчик по делото бе определена Светла Даскалова

Благомир Коцев беше доведен при засилени мерки за сигурност в Съдебната палата във Варна и направи сърце с ръце, преди да влезе в залата.

Третото обстоятелство е, че жената на Коцев и диагностицирана със заболяване, което не беше упоменато. Лечението му ще се осъществи в Германия, тъй като в България не се предлага такова. Това предполага нееднократно пътуване на младата майка като първото такова  е планирано за 10 декември. Това налага Коцев да е с мярка "свободно придвижване".

Прокуратурата заяви, че е налице обосновано предположение относно всички престъпления и потвърди искането за арест. Прокуратурата смята, че има достатъчно доказателства за извършеното престъпление, както и за извършване на ново престъпление, на което адвокат Милчева се противопостави  и беше категорична, че няма опасност от извършване на ново

"Не съм извършил нищо незаконно", каза кметът на Варна Благомир Коцев. "Ще съдействам истината да излезе наяве. Ще изчистя името си и името на Община Варна, вярвам във върховенството на закона. Станах кмет въпреки противопоставянето на моето семейство. Нося отговорност към него и към варненци. Не се отказвам от отговорността си. Случващото има нещо общо с това, че съм политическа фигура  и дейността ми в общината. Единственото, което искам е да прегърна децата ми и жена ми, както и варненци, които 14 пъти ме подкрепиха с протести", каза Коцев.

Съдът се оттегли и ще каже решението си в 17 ч.

Благомир Коцев подписка съд Варна кмет
