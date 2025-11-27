Изграждат паметник на дядо Добри в парк "Гео Милев" в София

Столичният общински съвет (СОС) прие доклад за изграждане и поставяне на паметник на дядо Добри в парк „Гео Милев“ в София. Инициативата е на Сдружение „Азбукари“ и Професионалната гимназия по каменообработване в с. Кунино, област Враца, а предложението е внесено от Вили Лилков, Ася Тодорова, Красимир Гълъбов, Еньо Савов, Иван Сотиров, Николай Велчев, Веселин Калановски и Севделина Петрова.

Предложението е внесено през 2023 г., а през април 2024 г. е разгледано от Експертно-художествения съвет към Столичната община, който изразява положително становище и прави препоръки към проекта, включително премахване на разположените пред фигурата камъни, поставяне на скулптурата в седнало положение върху стъпала и корекция в надписа, се посочва в доклада.

На 23 януари 2025 г. Общинският експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) одобрява проекта и определя точната локация на паметника – имот с идентификатор в зона с предназначение „за мемориален комплекс, озеленяване и спорт“ в парк „Гео Милев“. Съветът препоръчва при изграждането да бъде предвидено допълнително озеленяване зад фигурата за по-добро визуално възприятие.

Дирекция „Зелена система“ към Столичната община също не възразява срещу поставянето на паметника, при условие че не бъдат засегнати дървесната и храстовата растителност, парковата инфраструктура и настилките, както и че се възстановят евентуално нарушени участъци.

Паметникът ще бъде изграден от врачански камък. Автор на скулптурата е Красимир Митов, а проектант на архитектурната среда – арх. Димитър Бакалов. Разходите по реализирането на монумента са изцяло за сметка на инициаторите, се отбелязва още в доклада.

Дядо Добри (Добри Добрев, 1914–2018), стана известен в края на живота си със своите дарителски кампании за възстановяване и поддръжка на храмове в България.

На 9 ноември беше представен документалният филм „Тихият ангел“ посветен на дядо Добри в Българската православна църква „Св. Патриарх Евтимий Търновски“ в Париж, Франция. През режисьорския поглед на Неди Джон Крос филмът среща зрителите с Добри Добрев, когото всички наричат дядо Добри. Документалният разказ представя живота на дядо Добри и събитията, които са го отвели към вярата и каузата за реставриране и поддържане на множество български православни храмове.