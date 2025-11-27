Кейти Пери съди 85-годишен ветеран и инвалид за $5 милиона

Кейти Пери търси близо 5 млн. долара обезщетение от инвалидизиран ветеран заради дългогодишен спор около имот в Монтесито, Калифорния. В сряда тя спечели 2,795 млн. долара плюс още 300 000 от поисканата сума.

Юридическата битка между Пери и Карл Уесткот започна още през 2020 г., когато тя и тогавашният ѝ съпруг Орландо Блум купиха осемспално имение за 15 млн. долара, пише New York Post.

Само дни след сделката Уесткот опита да се откаже, твърдейки, че не е имал умствения капацитет да разбере документите за продажбата. Той казал, че е бил на силни болкоуспокояващи след операция на гърба в момента, в който му поднесли документите, и завел дело срещу бизнес мениджъра на Пери през август 2020 година.

Спорът около имота се точеше години, а Пери в крайна сметка получи собствеността през 2024 г., след като съдия постанови, че Уесткот е бил напълно способен да разбере документите, които е подписал. По-късно делото беше разделено на отделни фази, съобщава People.

Сега Пери иска обезщетение от Уесткот, тъй като твърди, че продължителните съдебни действия са ѝ нанесли значителни щети. Нейната страна изчислява над 3,5 млн. долара пропуснати приходи от наем и малко над 1,3 милиона за ремонт на имота.

От екипа на Уесткот обаче твърдят, че Пери все още му дължи 6 млн. долара от първоначалната цена от 15 милиона — според тях досега тя е платила само 9 милиона. Те биха свалили сумата до 5,7 милиона, за да отчетат разходите по ремонта, уточняват от TMZ.

Претенциите на Пери идват само няколко месеца след като тя свидетелства онлайн чрез платформата Zoom и заяви, че търси това, което нарече "справедливост", след като адвокатът на Уесткот я попита защо води делото.