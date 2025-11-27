Ето как Брад Пит и Инес де Рамон ще отпразнуват Деня на благодарността днес

Брад Пит и Инес де Рамон планират тихо отбелязване на Деня на благодарността. В САЩ празникът е днес - четвъртък.

Източник посочва, че през миналата година 32-годишната дизайнерка на бижута и 61-годишният актьор се насладили на тих Ден на благодарността, който бил пълен с хубава храна. И през тази година планират да направят същото.

"Те обичат да пазят нещата дискретни и да създават интимни традиции. Те ще празнуват с малка група", коментира източник на "People".

Брад се радва, че Инес ще е до него, тъй като това ще е първият му празничен сезон - без майка му. Джейн Пит почина на 84-годишна възраст през август.

Но дизайнерката подкрепя актьора.

