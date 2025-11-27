IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ето как Брад Пит и Инес де Рамон ще отпразнуват Деня на благодарността днес

Заедно са вече 3 години

27.11.2025 | 18:08 ч. 0
Снимка: Getty Images

Брад Пит и Инес де Рамон планират тихо отбелязване на Деня на благодарността. В САЩ празникът е днес - четвъртък.

Източник посочва, че през миналата година 32-годишната дизайнерка на бижута и 61-годишният актьор се насладили на тих Ден на благодарността, който бил пълен с хубава храна. И през тази година планират да направят същото.

"Те обичат да пазят нещата дискретни и да създават интимни традиции. Те ще празнуват с малка група", коментира източник на "People".

Брад се радва, че Инес ще е до него, тъй като това ще е първият му празничен сезон - без майка му. Джейн Пит почина на 84-годишна възраст през август.

Но дизайнерката подкрепя актьора.

Още за отношенията им четете в teenproblem.net

