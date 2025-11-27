IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
КТ “Подкрепа”: Започваме работа и с работодателите, и с кабинета от утре

Манолов: Тези разговори обичат тишината, нека да постигнем резултат

27.11.2025 | 16:45 ч. Обновена: 27.11.2025 | 16:46 ч. 4
БГНЕС

Председателят на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов заяви, че бюджетът не е оттеглен, а само са замразени процедурите по неговото приемане по-нататък с идеята да бъде доработен - големият бюджет и двата малки бюджета - на ДОО и НЗОК. 

“И в тях да бъдат отразени и нашите виждания”, каза Манолов след срещата в централата на ГЕРБ между управляващите, синдикати и работодатели.

Председателят на КТ “Подкрепа” добави, че още от утре започва работата с работодателите и правителството.

“Тези разговори обичат тишината, нека да постигнем резултат. Когато не е договорено всичко - не е договорено нищо. Не изключвам възможността отново да има колеги, които да искат да протестират,,” добави Манолов.

Димитър Манолов КТ Подкрепа среща бюджет ГЕРБ работодатели синдикати
