Новини Днес | 41

НС започна работа, 154 народни представители се регистрираха

Днес ще има и редовен парламентарен контрол

28.11.2025 | 09:32 ч. 5
БГНЕС

За разлика от вчера, днес депутатите успяха да съберат кворум от първия път. Регистрираха се 154 народни представители.

В рамките на днешното заседание се очаква Народното събрание да разгледа два важни законопроекта, свързани с международни финансови ангажименти на България и данъчната политика в отношенията с Малта. 

След това депутатите ще преминат към редовния парламентарен контрол.

Първа точка в дневния ред е Законопроектът за ратифициране на Финансовия договор между България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране на проекта “България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2021–2027 (СПЗ)“ – част Б.

Това споразумение осигурява ключово съфинансиране за българските програми по европейските фондове в периода 2021–2027 г., като цели по-лесно и по-бързо реализиране на проектите с европейска подкрепа.

Втора точка за петъчния пленарен ден е Законопроектът за ратифициране на Спогодбата между България и Малта за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, както и за предотвратяване на данъчни измами и заобикаляне на данъчното облагане.

народни представители кворум НС пленарна зала парламентарен контрол депутати
