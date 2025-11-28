Любомир Дацов за бюджета: Няма кой знае какво да се направи за един ден

В нормалния свят би трябвало да има оставки след такова нещо, защото определено има виновни за всичко това, което се случи, но това е и въпрос на политическа култура във всяка държава, заяви в интервю за БНР Любомир Дацов - член на Фискалния съвет по повод изтегления за преработване бюджет за 2026 г.

Той коментира и изявлението на лидера на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров, че левицата може да преосмисли участието си в управлението, ако бъдат поставени под риск социални придобивки:

"Тези заявления ми изглеждат не много уместни, не много на място. Мисля, че е стрелба във въздуха едно такова заявление, още повече ако погледнем ролята на БСП в това правителство и как са се окопали на определени места".

Дацов обаче смята, че в подновените разговори по бюджета работодателите няма да бъдат разединени: "Те до този момент действаха организирано и заедно. Не бива да бъдат делени, макар че една част от тях показаха недоволството си много по-ярко".

Не можем да очакваме нещо съществено в момента от това, което ще се случи, смята Дацов. По думите му това е политическо отиграване на ситуацията от страна на управляващите:

"Борисов отиграва тази ситуация умно, за разлика от БСП и останалите партньори, които в един момент заради някои от дребните им прищевки просто изглеждат нацупени".

По думите му „след 8 месеца работа по него или поне 2 интензивно, няма как някои неща да бъдат прекроени за 15 дни”. “Бюджетът има много съществени недостатъци и те не могат да бъдат отстранени просто със сядане на масата за 1 ден”, категоричен е Дацов.

По думите му "бюджетът трябва да бъде внесен с бюджетна цел между 1,5 – 2,5%, за да бъде що годе адекватен на някакви икономически условия".

"Не можеш да строиш къща на плаващи пясъци. Дефицитът е онова нещо, което прави нестабилността", подчерта Дацов и отбеляза същественият въпрос – какви услуги предоставя бюджетът и на каква цена. Според него е изключително важно да се води този разговор.