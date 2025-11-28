И “Величие” на протест срещу кабинета, движението е блокирано пред парламента СНИМКИ

БГНЕС 1 / 7 / 7

Тази сутрин в час-пик центърът на София се оказа блокиран от симпатизанти и представители на “Величие”. Протестът им в района на “Триъгълника на властта” спря движението на колите, а част от автомобилите им “се развалили“, по думите им — в знак на протест.

Десетина коли с регистрационни табели от Плевен, Благоевград и Варна блокираха тази сутрин булевард "Дондуков" при сградата на Народното събрание, съобщава БГНЕС.

На място има екипи на полицията. Заседанието на парламента се очаква да започне в 9.00 часа. Автомобилите са блокирали булевард "Дондуков", близо до служебния вход за депутатските автомобили.

Пред парадния вход на Народното събрание се провежда протест, на който присъстват двайсетина души. Мъж на мегафон скандира "оставка" и призовава хората да не седят на топлофикация, а да излязат на площада и да изразят недоволството си. Надуват се вувузели. На площада има привърженици на партия "Величие".

Основното искане на “Величие” - оставка на правителстово, недоволството им не е насочено конкретно към параметрите на бюджета за 2026 г., а към “общата политика, водена от кабинета“, според протестиращите.

Очаква се блокадата да бъде вдигната всеки момент, тъй като част от автомобилите вече се изтеглят.

Напрежение около бюджета

Протестът идва на фона на политическото напрежение около бюджета, който правителството вчера оттегли. Това действие последва масовото недоволство в сряда вечер, когато хиляди се събраха именно пред сградите на властта. Социалните партньори вече започнаха нов кръг разговори с управляващите.

Според правилника на Народното събрание, след като проектобюджетът е минал първо гласуване, неговото оттегляне може да стане единствено чрез решение на парламента — въпрос, който се очаква да бъде сред водещите теми и днес.

Междувременно БСП обяви, че ще преосмисли участието си в управляващата коалиция. Според партията преразглеждането на бюджета може да доведе до липса на увеличение на майчинските и на пенсиите — ключови техни приоритети.

Паяци

Кметът на район “Средец” Трайчо Трайков сигнализира във Фейсбук, че шофьори спират на аварийни светлини и вдигат капаците на автомобилите, за да не плащат зона в центъра на София.

"В момента автомобили с извънсофийска регистрация спират из центъра, правят се на развалени и блокират движението. От ЦГМ изпращат паяци", пише Трайков във фейсбук.