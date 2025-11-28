IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 41

Петкова на среща с работодателските организации и синдикатите заради бюджета

Срещата между партньорите е насрочена за 10 часа

28.11.2025 | 09:39 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

За 10 часа е насрочена срещата между министърът на финансите Теменужка Петкова и социалните партньори - синдикати и работодателски организации. По време на срещата основен фокус ще бъде върху подготовката на Закона за държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 година. 

Срещата е част от последващите стъпки за възобновяване на диалога и постигане на съгласие по основните параметри на бюджета между социалните и политическите партньори.

Свързани статии

Министерството на финансите ще положи всички усилия да отрази в разумен и възможен вариант постигнатите договорени рамки в предстоящите разговори.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Теменужка Петкова министър на финансите работодатели синдикати среща Бюджет 2026
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem