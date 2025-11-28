Петкова на среща с работодателските организации и синдикатите заради бюджета

За 10 часа е насрочена срещата между министърът на финансите Теменужка Петкова и социалните партньори - синдикати и работодателски организации. По време на срещата основен фокус ще бъде върху подготовката на Закона за държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 година.

Срещата е част от последващите стъпки за възобновяване на диалога и постигане на съгласие по основните параметри на бюджета между социалните и политическите партньори.

Министерството на финансите ще положи всички усилия да отрази в разумен и възможен вариант постигнатите договорени рамки в предстоящите разговори.