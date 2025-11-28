MrBit Втора лига: Кога и къде да гледате Хебър - Севлиево на живо

Хебър и Севлиево са сред големите разочарования през този сезон в MrBit Втора лига. И двата тима са далеч от собствените си очаквания и тези на феновете, но сезонът още не е преполовен, така че времето поне все още е на тяхно разположение. Ще можете да видите какво ще предложат Хебър (Пазарджик) и Севлиево на живо - ето как.

Кога започва Хебър - Севлиево от MrBit Втора лига?

Хебър и Севлиево излизат на терена в петък, 28 ноември, от 17:00 ч.

Къде може да се гледа на живо Хебър - Севлиево?

Мачът Хебър - Севлиево ще се излъчва на живо в платформата на MrBit. Прекият стрийм на сайта ще може да се гледа от всички регистрирани потребители.

Представянето на Хебър и Севлиево досега в MrBit Втора лига

Като току-що изпаднал от Първа лига клуб, Хебър (Пазарджик) бе считан по подразбиране за фаворит за бързо завръщане в елита. Вместо това обаче тимът е безгласна буква в средата на таблицата в MrBit Втора лига.

Хебър не може да запише повече от две победи или две загуби поред и логично е на десета позиция - нито близо до върха, нито близо до дъното на класирането.

Последните две срещи за пазарджиклии бяха истински провал – поражения от Марек и Спортист с 2:0 и 3:0. Сега те приемат най-слабия отбор в дивизията, като целта е да се избегне първа поредица от три загуби през сезона.

За Севлиево положителните моменти са малко и нарядко. Тимът е в серия от шест поредни загуби в първенството и стои дълбоко в зоната на изпадащите. Утехата за Севлиево е, че Беласица и Спартак (Плевен), които бяха в дори по-лоши серии, успяха да счупят своя карък наскоро.

Дали Севлиево ще успее да направи същото в Пазарджик? Отговорът ще разберем този петък, 28 ноември, от 17:00 ч.