Нов рекордьор: Засякоха шофьор с 248 км/ч на пътя Равадиново-Цалапица

От 7 септември до момента сме засекли 49 291 нарушители, с тенденция те да намаляват, каза по време на брифинг Божидар Чакъров, началник отдел "Контрол и правоприлагане" в Националното тол управление във връзка с ефекта от тол камерите и засичането на средна скорост по пътните отсечки.

Отсечките, на които се засича средна скорост, пък ще бъдат увеличени на 100. Досега те са били 65.

На брифинга обявиха още, че има рекордьор - водач, засечен да шофира с 248 км/ч. Това се е случило в тъмната част на денонощието в района Равадиново – Цалапица.

Около 50 000 са файловете от националното тол управление. Толерансът си е законовоустановен, в зависимост от скоростта на движение.

Заместник-директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ Иван Маджаров посочи, че адаптирането на информационните системи между Агенция "Пътна инфраструктура" и МВР е приключило.

От 26 ноември започнаха да се събират и данни за реализиране на административно-наказателна отговорност за нарушения свързани със средната скорост по пътищата, обясни той. Като допълни, че започва връчването на фишове на нарушителите.

Главен инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция" уточни, че много внимателно ще се преглеждат файловете с нарушителите, тъй като не може да се допуснат пороци в процеса. Той добави, че от 7 септември досега се забелязва подобрение при действията на водачите, като според него, след като започнат да получават своите глоби, ефектът ще бъде още по-голям.

Близнаков съобщи, че през изминалата седмица е проведена акция по контрола на товарни автомобили и автобуси. Проверени са 10 хиляди товарни автомобила и са установени около 2000 нарушения, включително са констатирани водачи под въздействието на алкохол и наркотици.