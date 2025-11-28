Изяждал по 10 000 калории на ден: Фитнес инфлуенсър почина заради предизвикателство

Фитнес треньор почина от сърдечен арест, след като се подложи на екстремно предизвикателство с преяждане, в което се опита да качи над 23 кг, а след това да ги свали - за да промотира новата си програма за отслабване.

Дмитрий Нуя̀нзин, треньор и инфлуенсър от руския град Оренбург, прекарал седмици, приемайки около 10 000 калории на ден в опит да качи над 23 килограма. Идеята му била след това да свали килограмите с помощта на новата си програма, пише Daily Mail.

По информация на изданието, 30-годишният мъж започнал да се чувства зле и отменил тренировките си, като казал на близки, че ще посети лекар. Малко по-късно починал в съня си от сърдечен арест.

Той беше качил близо 13,5 кг само за месец. Освен това беше обещал да плати по 100 долара на всеки, който успее да свали 10% от теглото си по неговата програма до Нова година.

"Скоро започва моят "курс за отслабване", където можете да спечелите страхотни награди и най-важното — да изградите красиво тяло, да се научите как да се храните и да се забавлявате! Ще отслабвам заедно с моите миньони, така че ще е двойно по-вълнуващо", , беше писал в профила си.

На 18 ноември той съобщи, че вече тежи над 104 килограма.

Според изданието, Нуя̀нзин е качвал килограмите с меню, претоварено с холестерол и мазни храни.

"За закуска изяждам чиния със сладкиши и половин торта. На обяд обикновено хапвам 800 грама пелмени с майонеза. През деня си похапвам чипс, а за вечеря имам бургер и две малки пици — в кафене или доставки", казал той, цитиран от People.

В социалните мрежи много хора го изпратиха с топли думи.

"В пълен шок съм. Защо Бог взима най-добрите хора?", гласи един от коментарите.

Други го описват като "невероятен" и "светъл" човек.

Според информация от университетът "Браун" (Brown University), екстремното наддаване на тегло може сериозно да натовари сърцето: "Колкото по-голямо е тялото, толкова по-усилено сърцето трябва да работи, за да изпомпва и циркулира кръвта. Допълнителното тегло създава по-голямо съпротивление, което сърцето трябва да преодолее."