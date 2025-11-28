IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 53

“Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне” остават без сметоизвозване

Кризата се завръща с пълна сила в “Люлин” и “Красно село”

28.11.2025 | 11:10 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

След кризата със сметосъбирането в “Люлин” и “Красно село”, още три столични района - “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне” остават без фирма за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване. Договорът изтича на 30 ноември, неделя.

В началото на седмицата кметът “Изгрев“ Делян Георгиев съобщи, че администрацията среща големи трудности в търсенето на техника за сметоизвозване под наем. 

Кметът на "Слатина" Георги Илиев пък съобщи, че съвместно със Столичната община имат план за действие, според който от 1 декември Столичното предприятие за третиране на отпадъците ще поеме основата част от сметосъбирането в района с цялата възможна помощ от страна на звеното за поддръжка на зелените площи на район "Слатина".

Свързани статии

Районната администрация превантивно започна кризисна организация, в който се призовават жителите на квартала да изхвърлят разделно боклук в цветните контейнери, общият боклук да бъде в добре завързани чували и, по възможност, да не се изхвърлят едрогабаритни отпадъци от 1 декември.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

сметосъбиране криза с боклука София СО Изгрев Подуяне Слатина
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem