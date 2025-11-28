“Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне” остават без сметоизвозване

След кризата със сметосъбирането в “Люлин” и “Красно село”, още три столични района - “Изгрев”, “Слатина” и “Подуяне” остават без фирма за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване. Договорът изтича на 30 ноември, неделя.

В началото на седмицата кметът “Изгрев“ Делян Георгиев съобщи, че администрацията среща големи трудности в търсенето на техника за сметоизвозване под наем.

Кметът на "Слатина" Георги Илиев пък съобщи, че съвместно със Столичната община имат план за действие, според който от 1 декември Столичното предприятие за третиране на отпадъците ще поеме основата част от сметосъбирането в района с цялата възможна помощ от страна на звеното за поддръжка на зелените площи на район "Слатина".

Районната администрация превантивно започна кризисна организация, в който се призовават жителите на квартала да изхвърлят разделно боклук в цветните контейнери, общият боклук да бъде в добре завързани чували и, по възможност, да не се изхвърлят едрогабаритни отпадъци от 1 декември.