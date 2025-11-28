7-годишната Симона има нужда от помощ

7-годишната Симона живее с тежка детска церебрална парализа със спастична квадрипареза и епилепсия – последствия от тежка вътреутробна ситуация, при която при раждането оцелява само едно от близначките. Тя се нуждае от спешна ортопедична операция във Виена на стойност 60 000 лв.

Историята на Симона:

Симона е родена преждевременно след установено прекъсване на сърдечната дейност на едната от еднояйчните близначки. В резултат на токсичните води по време на бременността момиченцето развива сериозни неврологични увреждания. Въпреки диагнозите майката – Стела – сама се грижи за рехабилитацията ѝ и активно води детето на терапии в България и Турция.

Какво е нужно:

Симона има разлика от 3–4 см в дължината на краката и изместване на тазобедрената става, което налага спешна операция още тази година. Отлагането би довело до силна болка, прекъсване на рехабилитацията и сериозно влошаване на общото състояние.

Предложената оперативна интервенция ще бъде извършена в специализираната австрийска ортопедична болница „Шпайзинг“, известна с работата си с деца с неврологични заболявания и епилепсия. След операцията Симона ще остане в продължение на около месец и половина в напълно обездвижено състояние, под постоянен медицински контрол, което налага и удължен престой във Виена.

Необходимата сума

Хирургична операция: 26 474,13 евро

Разходи за престой и придружаващи нужди: приблизително 60 000 лв.

Майката на Симона отправя апел за подкрепа, за да може детето да продължи да се бори за по-добро бъдеще и по-пълноценен живот. Според нея най-голямата надежда е именно в добрата воля на хората, които могат да помогнат за събирането на необходимата сума за операцията и последващото лечение.

Всеки жест на подкрепа приближава Симона до необходимото ѝ лечение и възможността да живее без болка. Призоваваме всички, които имат възможност, да се включат в кампанията и да помогнат за осигуряването на навременната ѝ операция.

Дарения могат да бъдат направени от следния линк: https://lazartodorov.bg/campaigns/moni-help/