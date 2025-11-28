IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
АПИ: На места дъждът ще преминава в сняг, тръгвайте на път със зимни гуми

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

28.11.2025 | 13:52 ч. 6
Снимка: БГНЕС

При пътуване през високопланинските райони в следващите дни, шофьорите да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия, тъй като се очаква дъждът да премине в сняг,  съобщиха от АПИ.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности, да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. 

Приоритет в обработването ще бъдат автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа, както и проходите, осигуряващи свързаността между Северна и Южна България.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, спазвайки дистанция, както и да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20, допълниха от АПИ.

