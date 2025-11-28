Елитът на бойните спортове ще бъде отличен на годишните награди „Златен пояс“ 2025

5 декември ще бъде бляскавата вечер, в която ще бъдат отличени най-изявените състезатели и треньори в бойните спортове у нас за годината! Това ще се случи на националната церемония „Златен пояс“ 2025, която се организира от Националната асоциация на бойните спортове в България (НАБС). Годишните награди ще се проведат в хотел Ensana Aquahouse в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Варна от 19:00 часа. Пълният запис на церемонията ще бъде излъчен в ефира на телевизия Bulgaria ON AIR през декември.

Годишните награди „Златен пояс“ целят да отдадат заслужена почит към онези състезатели и треньори, които със своя талант, дисциплина и устойчивост допринасят за развитието на бойните спортове и за отличното представяне на България на световните спортни форуми. В НАБС членуват 12 федерации, обединяващи над 40 000 спортисти и 476 клуба. В рамките на церемонията всяка от федерациите, членки на асоциацията, ще награди свои изявени бойци и треньори за постиженията им през годината.

Големият акцент на събитието ще бъде връчването на петте големи отличия „Златен пояс“ 2025 в категориите:

· „Най-добър спортист – мъже“

· „Най-добър спортист – жени“

· „Най-добър треньор“

· „Ярка победа“

· „Вярност на традициите“

Забележителните спортни постижения на българските състезатели по киокушин, кикбокс, сумо, самбо, канадска борба, джу джитсу, шотокан карате до, айкидо, такуон-до, кудо, кендо и ушу още веднъж потвърждават силните позиции на страната ни в бойните спортове, издигайки я в световен мащаб. Това е основната мисия, към която НАБС и нейният председател шихан Иво Каменов са посветени и цел, която продължават да следват с организирането на церемонията „Златен пояс“ вече осма поредна година.