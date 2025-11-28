Листа, клони, кал, отпадъци... градовете ни потъват в боклуци

След есенния сезон по тротоарите из цялата страна са нахвърляни изрязани клони и купчини шума, които трябва да се заобикалят, а пък по-смелите, за които това действие е излишно могат да настъпят истински „съкровища“, добре прикрити под слоевете мокри листа. В платформата на Helpbook.info получихме сигнали по този повод.

Наш потребител от район „Красно село“ ни написа следното: „По улицата има много дървета и есенно време се затрупва със шума. Частично се почиства пред входовете, но тротоарите остават затрупани от листа. В дъждовно време шумата се разкашква и се превръща в хлъзгава кал. По улицата минават много малки деца, заради детската градина и яслите наблизо. А и за възрастните хора калните тротоари са сериозно препятствие. Последните няколко години не съм виждала улицата да де почиства от шумата и цяла зима прескачаме калта по тротоарите. Виждам, че на съседната улица са събрани листата в чували. Ще сме благодарни и нашата улица да бъде почистена от листа преди да започне да вали сняг и да се заледява.“ (целият сигнал - тук)

Обърнаха се към нас и от град Бургас, че въпреки подаването на няколко сигнала към кметския наместник два месеца по-късно купчината клони отлежава на главна улица и не само още са там, но расте и периодично се допълва с други боклуци като чували със смет, бойлери и всякакъв вид домакински отпадък. „След един по-силен вятър всичко това ще е на пътното платно. Сега вече и на отстрещната страна се оформя подобно сметище в резултат на "разчистване" от страна на ЕВН.“ ( зелият сигнал - тук)

Опасните дървета представляват още по-голяма заплаха за живота и здравето ни.

Два случайно избрани сигнала от граждани илюстрират картинката: „На улицата има опасно, старо и изглежда изгнило откъм ствола дърво. Многократно от него падат изсъхнали клони, а тези, които не са паднали са опасно надвиснали. Моля да се извърши проверка и обследване на дървото и ако се установи, че действително е изгнило, да бъде отстранено преди да е станал инцидент.“ (целият сигнал - тук)

„Дървото е високо над 10 метра, старо е и почти изсъхнало. Постоянно се чупят и падат клони. Под него се паркират автомобили и преминават минувачи, студенти и майки с деца. Моля да се обърне внимание преди да е станал инцидент“, гласи другият сигнал. (целият сигнал - тук)

В случай, че забележите около мястото, където живеете или преминавате нередности от всякакъв характер, можете да подадете сигнал в платформата на Helpbook.info. Ще е от полза да направите снимки и да отбележете точното местоположение или района на нарушението. Не се колебайте да подадете сигнал - направете го онлайн в HelpBook.info. Платформата на Investor Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема, но и да изпратите сигнал до отговорните институции.