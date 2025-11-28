Ивайло Мирчев: В един момент кабинетът ще се самосвали

“Всички, които смятат, че са излъгани за бюджета, защото той не е оттеглен и до понеделник няма да бъде оттеглен, да дойдат в понеделник в 18 ч. пред Народното събрание на протест”. Това призова в интервю за БНТ съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев. И подчерта, че това не е партиен протест, а протест на хората, които са излъгани от обещанието на Бойко Борисов да оттегли бюджета след протеста в сряда.

По думите на Мирчев след обещанието на лидера на ГЕРБ Делян Пеевски през лидера на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров е издърпал ушите на Борисов и той каза в петък, че няма да оттегли бюджета. “За разлика от Пеевски, който още през 2103 г. обяви война на средната класа, Борисов го направи сега с този бюджет”, каза Мирчев. И напомни думите на Пеевски днес, според когото всички хора били еднакви.

Съпредседателят на “Да, България” отхвърли възможността за преструктуриране на кабинета извън управляващото мнозинство. “Моето очакване е в един момент кабинетът да се самосвали”, каза Ивайло Мирчев.

Той е категоричен, че единствената разумна опозиция в този парламент е ПП-ДБ, а “Възраждане” са притурка на ГЕРБ. Доказали са го с мълчанието си на бюджетна комисия, която бе свикана в сряда в почивката на пленарното заседание, и в гласуването си заедно с ГЕРБ, когато бе отхвърлено предложението на ПП-ДБ частните болници да обявяват търгове за лекарства, купувани с пари от НЗОК.

Ивайло Мирчев заяви за пореден път позицията на своята партия, че държането на кмета на Варна Благомир Коцев в ареста е било несправедливо, а антикорупционната комисия действа спрямо него като бухалка. И че съдът трябва да отсъди по същество обвиненията срещу Коцев, за да има справедливост.

По думите му КПК е бухалка и срещу “Величие”, не защото “Исторически парк” не е класическа пирамида, която разкриха разследвания. “Но голямата цел на Пеевски е да разцепи групата на “Величие”, те са важни аритметично, защото трябва да бъде изключена “Има такъв народ” от управлението”, каза Мирчев.