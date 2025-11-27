Граждани събират парите за гаранцията на Благомир Коцев

Благомир Коцев ще напусне ареста във Варна, когато предостави платежно нареждане за 200 000 лв. Окръжният съд промени мярката му за неотклонение от задържане под стража в парична гаранция.

"Изненадващ е размерът на гаранцията. Всички мотиви на съда, че има реална опасност да извърши престъпление, каквато съдиите приемаха на базата, че бил кмет, сега казаха, че няма опасност. Обмисляме да обжалваме този размер. Няколко граждани казаха "ние ще съберем парите", каза след съдебното заседание адвокатът на варненския кмет Инна Лулчева.

Във фейсбук също се заформя кампания за събиране на парите. С инициативата лично се зае депутатът от ДБ Манол Пейков, който има години опит в дарителските кампании, като най-известен стана с помощта си за Украйна. Средствата се събират в банковата му сметка "Манол Пейков и приятели".

"След почти шест месеца, прекарани в затвора – без присъда, по скалъпено обвинение и без каквато и опасност да се укрие – варненският кмет Благомир Коцев най-накрая ще се прибере при семейството си. Но не и преди да внесе респектиращата гаранция от 200,000 лева, която – според днешното постановление на Варненският окръжен съд – трябва да бъде внесена в рамките на седем дни. Двеста хиляди лева е сума, която би стреснала мнозина – и нищо чудно целта да е именно такава. Предлагам да се пробваме да я съберем. Ако не за друго – за да покажем на практика, че гражданското общество е далеч по-с и л н о от всеки жалък опит за авторитаризъм", написа Пейков.

Самият Пейков вече е превел 1000 лева от последната си депутатска заплата и вече остават 199 хил. лева.

При седмия опит за промяна на мярката му, Коцев беше посрещнат с възгласи на подкрепа от симпатизанти и близки.

За тази вечер Коцев остава в ареста.

Варненският кмет, който прекара в ареста близо 5 месеца, е подсъдим за участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда с цел имотна облага.

Самият той отрича да е извършил престъпление.