Кметът на Варна Благомир Коцев вече е на свобода

Той излезе от варненския затвор и бе посрещнат от семейството си

28.11.2025 | 12:14 ч. Обновена: 28.11.2025 | 12:15 ч. 31
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от затвора във Варна. Вчера съдът определи парична гаранция от 200 000 лв. за свободата му, а негови симпатизанти и съпартийци ги събраха за няколко часа в две кампании.

Пред затвора Коцев бе посрещнат от семейството си - съпругата му, сестра му и баща му.

Както е известно, Коцев не е отстранен от длъжност и в най-скоро време се очаква да се върне на работа.

Първо ще обърна внимание на семейството си, каза Коцев пред чакащите го пред затвора медии. 

По време на делото снощи сред основните доводи на защитата беше тежко заболяване на съпругата на варненския кмет, която на 10 декември трябва да замине за лечение в Германия. Обвиненията вече са променени и прецизирани – за престъпно сдружение за получаване на подкупи. Най-тежката възможна присъда за Коцев би била 6 години лишаване от свобода.

 

Благомир Коцев
