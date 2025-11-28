Дженифър Анистън използва готиния си приятел Джим Къртис за модел

Приятелят на Дженифър Анистън, Джим Къртис, се оказа перфектният модел за нейната линия за грижа за косата Lolavie.

Актрисата използва профила си в Instagram във вторник, за да промотира новите продукти, които премахват начупването на косата, включително паста и масло за оформяне.

За да тества продуктите, тя ги прокара през гъстите, прошарени кичури на своя харизматичен приятел.

„Сладък е!“, възкликва 56-годишната Анистън при резултата, докато 50-годишният Къртис се усмихва и леко се изчервява.

Източник: Tialoto.bg