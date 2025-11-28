IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дженифър Анистън използва готиния си приятел Джим Къртис за модел

Актрисата оформя кичурите на любимия си в реклама на линията си за грижа за косата

28.11.2025 | 20:50 ч. 1
Снимка: Getty Images

Приятелят на Дженифър Анистън, Джим Къртис, се оказа перфектният модел за нейната линия за грижа за косата Lolavie.

Актрисата използва профила си в Instagram във вторник, за да промотира новите продукти, които премахват начупването на косата, включително паста и масло за оформяне.

За да тества продуктите, тя ги прокара през гъстите, прошарени кичури на своя харизматичен приятел.

„Сладък е!“, възкликва 56-годишната Анистън при резултата, докато 50-годишният Къртис се усмихва и леко се изчервява.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Дженифър Анистън
