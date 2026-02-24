Орбан: Унгария няма да подкрепи решенията на ЕС за Украйна

Унгарското правителство няма да подкрепи решения на ЕС, благоприятни за Украйна, докато Киев не прекрати опитите си да провокира енергийна криза в Унгария. Това се казва в писмо на унгарския премиер Виктор Орбан до председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

По-рано лидерът на ЕС изрази загриженост относно решението на Унгария да блокира „военен заем“ от ЕС на стойност 90 милиарда евро за Украйна поради отказа ѝ да възобнови доставките на руски петрол по петролопровода „Дружба“. Будапеща смята, че Киев действа единствено по политически съображения, опитвайки се да подкопае настоящото унгарско правителство.

„Фактите са неопровержими: няма технически пречки за възобновяване на доставките на петрол за Унгария по петролопровода „Дружба“. Всичко, което е необходимо, е политическо решение от страна на Украйна“, написа Орбан, публикувайки фотокопие на посланието в Х.

„Както знаете, аз съм един от най-дисциплинираните и последователни членове на Европейския съвет. Напълно разбирам вашите опасения“, отбеляза Орбан в обръщението си към Коста. „В същото време трябва да видите абсурдността на ситуацията: ние вземаме решение, което е финансово изгодно за Украйна, което аз не подкрепям, а след това Украйна провокира енергийна криза в Унгария, а вие ме молите да се държа така, сякаш нищо не се е случило. Това е невъзможно. Не мога да подкрепя никакво решение, благоприятно за Украйна, докато ситуацията не се нормализира“, каза още Орбан.