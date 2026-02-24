IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Песков: Русия работи за постигане на мир в Украйна

Русия поддържа последователна позиция по украинския конфликт

24.02.2026 | 13:38 ч. 15
Снимка: БГНЕС/ EPA

Русия поддържа последователна позиция по украинския конфликт и полага всички усилия за постигане на мир. Това подчерта прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков на брифинг, предава ТАСС.

„Продължаваме усилията си за постигане на мир; нашата позиция е ясна и последователна“, отбеляза Песков.

Руският президент Владимир Путин очерта условията за украинско споразумение през юни 2024 г. на среща с ръководството на Министерството на външните работи. Те включваха изтегляне на украинските сили от Донбас и Новорусия; неутрален, необвързан и неядрено оръжие за Украйна; отмяна на западните санкции срещу Русия; и отказ на Киев от русофобски неонацистки норми и закони, включително репресии срещу каноничната православна църква.

За да постигне тези цели, Москва предлага преговори, но Киев, с подкрепата на европейските държави, постоянно се опитва да провали всяко политическо и дипломатическо споразумение.

Русия Украйна война Донбас Песков
