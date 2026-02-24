IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 76

Тръмп даде нов срок, иска войната в Украйна да приключи до 4 юли

Засега Путин не показва признаци за приключване на конфликта

24.02.2026 | 14:07 ч. 25
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Белият дом настоява за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна до 4 юли, когато се отбелязва 250-годишнината от независимостта на САЩ съобщава Bloomberg.

Според източници Съединените щати настояват да осигурят споразумение, преди президентът на САЩ Доналд Тръмп да бъде домакин на тържества по случай 250-годишнината от американската независимост на 4 юли.

В същото време висши европейски политици и представители на НАТО казват, че няма признаци, че руският лидер Владимир Путин е готов да се съгласи на каквато и да е сделка, която не отговаря на основните му изисквания.

В доклада се отбелязва, че преговорите вече са пропуснали няколко крайни срока, определени от американската администрация, и дори някои американски служители частно признават, че не виждат признаци, че Путин е готов да направи компромис с максималистичните си позиции.

Как Тръмп си представя края на войната?

По-рано беше съобщено, че Тръмп иска да подпише споразумение за гаранции за сигурност и край на войната в Украйна по време на мащабна церемония. Украйна обаче настоява, че сделката първо трябва да бъде одобрена от Конгреса.

Свързани статии

Украинската страна твърди, че гаранциите за сигурност трябва да бъдат договорени и ратифицирани от Конгреса на САЩ, преди да се състои подписването. Според украинския президент Володимир Зеленски това би дало увереност на украинския народ, че може да разчита на своите съюзници в бъдеще.

Преди това президентът на САЩ също заяви, че войната в Украйна се е оказала по-трудна, отколкото е очаквал. Той отбеляза, че първоначално я е смятал за най-лесната за разрешаване.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

войната в Украйна мирни преговори Доналд Тръмп ултиматум 4 юли Путин
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem