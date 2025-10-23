Мицкоски: РСМ очаква гаранции от ЕС за промените в Конституцията

“Битката за ЕС остава пътят, по който Северна Македония иска да върви, но основните въпроси са какво страната получава и справедливо ли е”, заяви премиерът Християн Мицкоски в словото си на тържественото отбелязване на Ден на македонската революционна борба.

В Северна Македония днес е официален празник, с който се чества основаването на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) на 23 октомври през 1893 г. в Солун.

“В контекста на последните искания, които са пречка за нас, а това са конституционните промени, основният въпрос, който възниква, е какво получаваме от това и това ли е краят? И справедливо ли е? Всеки един от следващите ни ходове трябва да бъде през призмата на отговорите на тези въпроси и да осигурим, на първо място, гаранции, че това ще е последното (условие) и че ще получим нещо осезаемо и предвидимо, важно за държавата и гражданите, а след това и нашият източен съсед да покаже европейски ценности и по същия начин да отговори за македонската общност в България”, заяви в словото си Мицкоски.

По думите му страната е доказала ангажимента си към ЕС “чрез много жертви” и никой няма право да каже, че не е платена „твърде висока цена” за това, което страната иска - да стане член на Европейския съюз.

Мицкоски отново обвини опозицията в Северна Македония, че е “готова да приеме много повече, но и да даде много повече”, защото това е начинът, по който иска да дойде на власт.

“Напълно осъзнавам, че при осъществяването на подобни намерения единствената пречка е ВМРО-ДПМНЕ и коалицията, водена от ВМРО-ДПМНЕ. Но ние трябва съзнателно да носим тази отговорност на плещите си в името на нашия народ, на нашата родина - че никога няма да отстъпим, когато става въпрос за интересите на нашата македонска идентичност и на нашата държава Македония. Представете си ситуация, в която ние действаме сами, а опозицията е тази, която ще ни притиска и смело ще пази червените линии, около които няма да се създават облаци и прах за куфарчета, подаръци за източния съсед и истории за бизнеси, каквито има сега. И именно поведението им досега ги е заковало на трето, четвърто място по подкрепа, превръщайки се във второстепенен играч на политическата сцена тук у дома, в нашата страна”, заяви Мицкоски, който засегна в речта си местните избори в страната.

По думите му ВМРО-ДПМНЕ ще даде време на опозицията в Северна Македония да се консолидира и да помисли дали ще се осмели да отиде на предсрочни избори, които казва, че не желае и смята, че са ненужни.