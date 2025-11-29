IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МВР няма да си купува 575 нови коли, насочва се към мотори и джипове

МВР разполага с общо 5383 автомобила

29.11.2025 | 02:30 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

МВР спря покупката на поне 575 нови автомобила. Това беше една от трите обособени позиции в мегапоръчката за над 126 млн. лв. без ДДС за нови превозни средства, съобщава "24 часа". 

Причината за спиране на първата позиция е, че класираната на първо място фирма е дала по-висока цената от тези на второ и трето място. Така "Консорциум "ДАС Авто 2025" е с предложил обща цена за 1 автомобил  89 750 лв. без ДДС и обща стойност за  всички коли - 51 606 250 лв.  Хардуерът и софтуерът тук е  3 726 000  лв. Така общата им цената става 55 332 250 лв.

На второ място е класирана "БОХЕМИЯ ЕКИПАУТО" с цена за 1 автомобил от 76 650 лв. без ДДС и обща стойност от 44 073 750 лв. Тук хардуерът струва 3 760 500 лв. А общата цената става 47 834 250 лв. 

На трето място пък е "ΜΟΤΟ ΠΦΟЕ" с цена за една кола от 77 650 лв. и общо 44 073 750 лв. А хардуерът и софтуерът са с обща цена от 3 760 500 лв. Цялата им оферта пък е за 48 409 250 лв. 

"Считам за целесъобразно обособена позиция № 1 При останалите две има избрани победители. Така 405 нови автомобили 4х4 ще достави „Бохемия Екипауто". Сумата тук е около 95 хил. лв. 

"Закупуване на не по- малко от 575 броя нови, неупотребявани леки автомобили 4х2 за нуждите на СДВР и ОДМВР да се прекрати на основание чл. 110 ал. 1, т. 5 от ЗОП, пише в мотивите си качени на 24 ноември зам.-министърът Любомир Йосифов. 

 285 нови мотоциклети ще достави "АУТО БАВАРИЯ". Джиповете ще са 405 и ще ги достави "Бохемия Екипауто" - вносител на "Шкода". 

МВР разполага с общо 5383 автомобила. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

