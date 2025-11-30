"Да, България" се съгласи за обща демократична кандидатура за президент

Изпълнителният съвет на "Да, България" даде мандат на съпредседателите на партията да подпишат споразумението за издигане на общ кандидат за президент на изборите догодина. Това съобщиха от формацията в прессъобщение на фейсбук страницата си.

Документът е изготвен съвместно от Форума за демократично действие и ПП–ДБ. "Да, България" заявява готовност споразумението да бъде разширено и с участието oт извънпарламентарни партии и организации от демократичната общност.

Партията потвърждава политическата си подкрепа за европейския курс на страната и за въвеждането на еврото от 1 януари. В същото време тя продължава да стои зад гражданските протести срещу управляващите заради бюджета, определяйки ги като „легитимен отпор на хората, които искат да си върнат държавата в сблъсък с опитите на Пеевски да концентрира все повече власт и обществен ресурс".