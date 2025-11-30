IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Да, България" се съгласи за обща демократична кандидатура за президент

Партията потвърждава политическата си подкрепа за европейския курс на страната

30.11.2025 | 16:39 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Изпълнителният съвет на "Да, България" даде мандат на съпредседателите на партията да подпишат споразумението за издигане на общ кандидат за президент на изборите догодина. Това съобщиха от формацията в прессъобщение на фейсбук страницата си.

Документът е изготвен съвместно от Форума за демократично действие и ПП–ДБ. "Да, България" заявява готовност споразумението да бъде разширено и с участието oт извънпарламентарни партии и организации от демократичната общност.

Партията потвърждава политическата си подкрепа за европейския курс на страната и за въвеждането на еврото от 1 януари. В същото време тя продължава да стои зад гражданските протести срещу управляващите заради бюджета, определяйки ги като „легитимен отпор на хората, които искат да си върнат държавата в сблъсък с опитите на Пеевски да концентрира все повече власт и обществен ресурс".

