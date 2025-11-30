Нацистки бомби и мини се превърнаха в рифове, пълни с живот

В солените води край германското крайбрежие се намира поле, пълно с нацистки бомби, торпедни глави и мини. Хвърлени от баржи в края на Втората световна война и от тогава тънещи в забрава, хиляди боеприпаси са се слепили през годините. Те образуват ръждясал килим върху плиткото, кално морско дъно на залива Любек в западния край на Балтийско море.

През десетилетията нацисткият арсенал е бил игнориран и забравен

Все по-голям брой туристи се стичат към пясъчните плажове и спокойните води за да карат джетове, кайт и да се забавляват в увеселителни паркове. А под повърхността оръжията се разлагат.

Когато първите учени отишли ​​да видят какво правят с екосистемата, "някои от нас очакваха да видят пустиня, без нищо живо там, защото всичко е било отровено", казва Андрей Веденин от Изследователския институт Зенкенберг във Франкфурт на Майн, който ръководил екип от учени, които за първи път каталогизирали какъв живот е способен да оцелее върху подводни оръжия.

Това, което открили, ги изумило. Веденин си спомня как колегите му викали от изненада, когато подводницата за първи път изпратила изображенията.

"Беше страхотен момент", казва той.

Хиляди морски създания си били направили домовете сред боеприпасите, създавайки регенерирана екосистема, по-населена от морското дъно около нея.

Този подводен метрополис бил доказателство за упоритостта на живота.

"Всъщност е удивително колко много живот откриваме на места, за които се предполага, че са токсични и опасни", отбелязва той.

Повече от 40 морски звезди се били струпали върху едно открито парче тротил. Те живеели върху метални снаряди, джобове за детонатори и транспортни кутии само на сантиметри от експлозивния му пълнеж. Риби, раци, морски анемони и миди са открити върху старите боеприпаси.

"Може да се сравни с коралов риф по отношение на количеството фауна, която е била там", казва Веденин.

Средно над 40 000 животни са живели на всеки квадратен метър от боеприпасите, пишат учените в статията си за откритието, публикувана в списание Communications Earth & Environment през септември. Околният район е бил много по-малко разнообразен, само с 8000 индивида на всеки квадратен метър.

Иронично е, че "нещата, които са предназначени да убиват всичко, привличат толкова много живо"“, казва Веденин.

"Можете да видите как природата се адаптира след катастрофално събитие като Втората световна война и как по някакъв начин животът намира пътя си обратно към най-опасните места."

Това, което изследователите откриха в залива Любек, разкрива изненадваща истина за това как подводният живот може да пренасочи човешките отломки.

Обикновено "разрастването на градовете" се смята за лошо за природата, но под водата сценарият може да бъде обърнат. Това е така, защото всеки ден средно 1 милион самосвали с камъни, чакъл, глина и тиня се изваждат от морската среда. Тези твърди повърхности осигуряват домове за корали, гъби, ракообразни и миди, както и места за размножаване на риби.

Преди войната тази област на Балтийско море е била пълна с камъни и скални издатини, но почти всички те са били премахнати за строителство, за изграждане на домове и пътища. Изкуствените структури, като корабокрушения, вятърни паркове, нефтени платформи и тръбопроводи могат да осигурят заместители, замествайки част от изгубените местообитания. Това проучване показва, че боеприпасите биха могли да бъдат също толкова полезни – разцветът на живота в залива Любек вероятно ще се повтори и другаде.

Между 1946 и 1948 г. 1,6 милиона тона оръжия са били изхвърлени край германското крайбрежие

Хиляди хора са ги натоварили в баржи; някои са били пуснати на определени места, други просто са били изхвърлени зад борда по пътя. Това е първият път, когато изследователите са документирали как морският живот е реагирал.

Но феноменът не се ограничава само до оръжия. В САЩ изведените от експлоатация нефтени и газови структури са се превърнали в коралови рифове; програмата "Rigs-to-Reefs" насърчава властите да оставят чистите и стабилни структури под вода за екологични ползи. Потънали кораби от Първата световна война са се превърнали в местообитания за дивата природа по поречието на река Потомак в Мериленд.

Тези места стават още по-важни за дивата природа, тъй като океаните все повече се оголват от риболов, дънно тралене и хвърляне на котва. Потъналите кораби и местата за складиране на оръжия "по същество действат като защитени зони – те не са национални паркове, но почти цялата човешката дейност е забранена", казва Веденин.

"Поради това много видове, които иначе са редки или намаляват, като например балтийската треска, процъфтяват."

Навсякъде, където е имало военен конфликт през последните 100 години, околните морета обикновено са осеяни с боеприпаси, допълва Веденин. Милиони тонове взривни материали се намират в нашите океани.

Местоположението на тези боеприпаси е слабо документирано, отчасти поради националните граници, класифицираната военна информация и факта, че записите са заровени в исторически архиви. Те представляват риск от експлозия и риск за сигурност, както и риск от продължаващото изпускане на токсични химикали.

През 90-те години на миналия век академиците започнаха да предупреждават за "опасността от дълбините" и необходимостта от премахване на потенциално взривни материали. Натискът за премахване на оръжията дойде и от нарастващото търсене да се използва морското дъно за нещо друго, като драгиране или офшорна инфраструктура, като вятърни паркове, кабели и нефтопроводи и газопроводи.

Докато Германия и други страни започват премахването на тези реликви, учените се надяват да защитят екосистемите, които са се образували около тях. В залива Любек боеприпасите вече се премахват.

"Трябва да заменим тези метални трупове, останали от боеприпаси, с някои по-безопасни, някои неопасни предмети, като може би бетонни конструкции", казва Веденин.

Сега той се надява, че случващото се в Любек създава прецедент за подмяна на материали след премахване на боеприпаси другаде – защото дори най-разрушителното оръжие може да се превърне в скеле за нов живот.