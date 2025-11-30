Първи точки за Никола Цолов в дебюта му за Формула 2

Българската звезда в моторните спортове Никола Цолов завърши на седмо място в състезанието за Гран при на Катар в дебютния му уикенд във Формула 2, печелейки 6 точки.

Пилотът на "Кампос Рейсинг" завършва с отлично представяне, след като вчера за малко се размина с подиум в спринтовото състезание.

Цолов се класира седми в квалификацията за състезанието и според обърнатата решетка започна четвърти в спринта вчера, където направи бързо изпреварване за третото място. Той държа подиум позицията до последната обиколка, когато бе изтласкан от съперник и финишира десети.

Днес Никола стартира седми в Лусаил и поддържаше стабилно темпо в почти цялото състезание. Той загуби позиции в третата обиколка, а в средата на надпреварата бе наказан с пет секунди заради нарушаване на правилника за безопасност. Така той се смъкна до десетата позиция, но в заключителните обиколки направи три изпреварвания и завърши седми с 15.9 секунди зад победителя Виктор Мартен от тима на "ART Grand Prix".

Втори в днешното състезание в Катар стана италианецът Леонардо Форнароли от "Invicta Racing", който стана шампион още в дебютния си сезон във Формула 2. През 2024 той бе първенец и във Формула 3.

