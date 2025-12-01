Липса на лекари: Родилното отделение в Севлиево спира работа

Липса на лекари принуждава единственото родилно отделение в град Севлиево да спре работа. Ръководството на болницата се надява скоро да бъдат намерени специалисти и дейността на отделението да скоро да бъде възобновена.

"АГ отделението преустановява временно дейността си. За това сме информирали РЗИ и Регионалната здравноосигурителна каса в Габрово", изясни пред БНТ управителят на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" д-р Пламен Цеков.

"Единият от лекарите се разболя, единият напусна и остана само един завеждащ отделението, който е изправен пред невъзможност да удържа график", обяснява управителят на лечебното заведение.

По думите на Цеков болницата няма как да покрие регламентираните 24-часови дежурства. Правят се опити за намиране на специалисти, но ситуацията е трудна.

"Очакваното повишаване на заплатите на акушерки и медицински сестри ще достигне 5000 лева, а в момента една акушерка получава около 4000 лева. Ние не знаем как ще се развият нещата. До месец-два се надяваме да имаме яснота и да можем да възстановим дейността", каза още д-р Цеков.