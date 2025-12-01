IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Таро прогноза за 1 - 7 декември

Десетка Чаши ви кани да търсите общ език с любимите си хора

01.12.2025
Снимка: iStock

Таро картите за първата седмица на декември са Десетка чаши обърната. и Шестица жезли. 

Първата таро карта е Десетка чаши обърната. 

Когато обърнатата карта Десетка чаши се появи в таро четене, това показва, че вие търсите по-голяма хармония и връзка във вашите взаимоотношения. Имали сте желание за красива, хармонична връзка, но в действителност се чувствате откъснати от любимия човек. Може да изглежда сякаш нещо липсва и се мъчите да общувате открито и да се ангажирате един с друг. Всеки път, когато се опитвате да се свържете, нещо се обърква и в крайна сметка се отдалечавате още повече. 

Десетката Чаши ви кани да търсите общ език с любимите си хора и да възстановите връзката оттам. 

Обърнатата таро карта Десетка чаши може да се появи в четене на таро карти и когато размишлявате какво означава за вас една любяща връзка. Вместо да изграждате взаимоотношения с другите, вие фокусирате вниманието си навътре, за да можете да получите яснота относно това, което искате от една връзка. 

Пълна таро прогноза четете в Az-jenata.bg.

