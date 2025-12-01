IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Подкрепа от Стоичков: Боби, Любо, Петьо – вие винаги сте били бойци!

Няма кой да ви уплаши! Цяла България е с вас, написа Камата на своите съотборници

01.12.2025 | 12:06 ч.
И легендата на българския футбол Христо Стоичков изрази подкрепа към своите съотборници в звездния ни национален отбор.

"Боби, Любо, Петьо – вие винаги сте били бойци, с които заедно сме спечелили десетки битки! Няма кой да ви уплаши! Цяла България е с вас!”, написа Камата.

"Вярвам, че ще се върнете по-силни от всякога! Прегръщам ви!", се чете още в публикацията на Стоичков.

Преди ден стана ясно, че легендарният нападател на националния отбор и испанския Валенсия Любослав Пенев се намира от няколко дни в германска клиника и се бори за живота си, тъй като страда от онкологично заболяване. В момента той физически е отслабнал и за момента не може да му се прилага химиотерапия.

"Ел Голеадор", който има 62 мача и 15 гола за България, за последно работеше като треньор на Локомотив (Пловдив) през 2024-а година.

Само преди седмица и капитанът на легендите от САЩ 94 – вратарят Борислав Михайлов, бе настанен в тежко състояние в болница след получен инсулт. Официална информация за състояниоето му липсва, но според приближение то остава сериозно.

От близо 2 години пък железният защитник Петър Хубчев също се бори с коварна болест и се лекува в Германия.

  

