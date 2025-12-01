IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
СДВР затяга мерките за протеста днес, ще бъдат изградени КПП

Комисар Николов апелира към СО при ескалация на напрежението да прекрати протеста

01.12.2025 | 12:35 ч. Обновена: 01.12.2025 | 12:46 ч.
СДВР е готова да обезопаси тази вечер протеста срещу бюджета под надслов "Няма да позволим да ни излъжете". 

В дълбочина ще бъдат поставени контролно пропусквателни пунктове, където ще бъдат спирани агресивни граждани, познати лица с провокациите си от предишни протести, съобщи комисар Любомир Николов.

Той отбеляза, че ще разчитат на организаторите и стюардите в случаи, че бъдат забелязани провокатори. По думите му са се появили доста призиви за хулигански действия на протеста довечера.

Комисар Николов отправи и призив към Столична община при ескалация на напрежението да вземат своите правомощия и да издадат заповед за прекратяване на протеста. 

"Нямаме нищо против мирно протестиращите граждани, които желаят да изразят позиция чрез мирни действия, но когато  агресивни лица умишлено провокират или унищожават държавно имущество или посягат на колеги, считам, че е редно да бъдат незабавно изведени", обясни Николов.

