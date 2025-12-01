Путин и Уиткоф се срещат утре, 2 декември

Руският президент Владимир Путин ще се срещне със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф утре, 2 декември. Очаква се основната тема на разговор между двамата да бъде Украйна и постигнаето на дълготраен мир.

"Срещата с Уиткоф е планирана за утре“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери на брифинг в понеделник.

Песков добави, че срещата ще се състои "през втората половина на деня“.

Повече подробности за бъдщата среща не бяха разкрити.

Според The Wall Street Journal, освен Уиткоф, Джаред Кушнер също ще пътуват до Москва, за да продължат преговорите за уреждане на украинската криза.

Припомняме, че вчера, във Флорида украинската делегация, родена от Рустем Умеров проведе среща с американските си колеги за договаряне на мир в Украйна.

"Мисля, че Русия би искала това да приключи и мисля, че Украйна би искала това да приключи“, заяви Тръмп след срещата между Рубио и Умеров.