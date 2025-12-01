Бракониер на риба от Монтана ще лежи година и половина в затвора

Вкараха в затвора известен бракониер на риба от Монтана.
56-годишният мъж, с инициали П. С. Т., известен с прякора Видрата, ще остане зад решетки година и половина, това е решението на Върховния касационен съд.
Това е първата ефективна присъда за бракониер на риба, съобщи БНР.
Мъжът от дълги години извършва бракониерски улов на риба на язовир "Огоста" край Монтана. Залавян е и във водоеми на територията на съседните области.
"От 2017 година се занимаваме с него, като преди това и наши колеги са го залавяли и глобявали", каза Ростислав Василев, началник на сектор "Рибарство и контрол" в ИАРА Монтана.
"Като общият брой на влезлите наказателни постановления е 21. Сумата, която той дължи на държавата е може би по груби сметки над 50 хиляди лева", обясни още Ростислав Василев.
При акция на язовир "Огоста" преди 2 години бракониерът бе заловен с близо 140 кг риба заедно със свой съучастник. Тогава бе заведено дело.
Сега Върховният касационен съд потвърди присъдата, наложена от Окръжния съд в Монтана, и Видрата е в затвора за година и половина.
Има и наложена парична глоба от 15 000 лева, уточни Василев. "Смея да твърдя, че това е първото лице, ефективно осъдено за такова престъпление и влязло в затвора".
Заради наближаващия празник Никулден контролът за продажба на риба в област Монтана е засилен.
