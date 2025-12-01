Новият световен кикбокс шампион Вито Косар излиза на SENSHI 29

Хърватинът Вито Косар, който ще дебютира на ринга на SENSHI 29 тази събота, е новият световен шампион по кикбокс на WAKO. Миналата седмица, от 23 до 29 ноември, той беше в Абу Даби, където прегази съперниците си в категория до 86 кг и спечели шампионската титла на световното първенство WAKO Senior World Championships. Освен новата му титла от 2025 г., той също така е световен шампион на IFMA през 2024 г., европейски вицешампион на WAKO през 2024 г. и европейски шампион на IFMA от 2023 г.

24-годишният Вито Косар ще се качи за първи път на арената в последното за годината издание на бойната галавечер SENSHI 29, което ще се проведе на 6 декември от 19:00 часа в Двореца на културата и спорта в гр. Варна. Негов съперник на ринга в категория до 85 кг по правилата на KWU FULL CONTACT ще бъде италианецът Фабиан Лорито. На 25 г. той е настоящият европейски шампион по WAKO Pro K-1 и световен шампион по Low Kick на WAKO Pro от 2024, както и европейски шампион на WKU от 2024 г. До момента Лорито се е бил само веднъж за веригата, със загуба на SENSHI 27.

Професионалният кикбоскьор и муай тай боец Али Юзеир също взе участие в световното първенство в Абу Даби през ноември и отпадна на крачка от финалите в същата категория. Той обаче спечели мача си срещу австриеца Карим Мабрук, с когото ще се срещнат официално на ринга на SENSHI 29. Тази скорошна победа подклажда силно намеренията на двамата бойци за изхода на срещата.

Литовецът Мантас Римдейка, който ще видим на галавечерта във Варна, също се включи в световното първенство в Абу Даби. Той е шампион на световната купа на WAKO, национален шампион по муай тай и кикбокс на Литва, както и европейски бронзов медалист на IFMA.

Феновете на бойните спортове ще станат свидетели на 12 тежки срещи с професионални бойци от 16 държави на SENSHI 29, които ще се раздадат 100% на ринга и са готови да покажат най-високото ниво, на което са способни.

SENSHI 29 се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец“, MAX Sport, „България Еър”, М Кар Груп – BMW дилър и „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 29 са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Novinata.bg.