Катастрофа с жертва затвори околовръстното шосе на Габрово

Тежка катастрофа затвори околовръстното шосе на Габрово в посока прохода Шипка, съобщава БТА.

От пресцентъра на МВР уточниха, че има жертва при инцидента, а един човек е в тежко състояние.

Инцидентът възникна този следобед по околовръстния път на Габрово в района на квартал „Смирненски“.

В произшествието участват два автомобила, единият е тежкотоварен.

От пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" информират, че обходният маршрут е от пътен възел „Дядо Дянко“ през гр. Габрово и кв. „Любово“ до проход Шипка. Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция".