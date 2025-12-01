IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Катастрофа с жертва затвори околовръстното шосе на Габрово

Има обходен маршрут към и от прохода Шипка

01.12.2025 | 16:30 ч. 3
Снимка: БГНЕС, архив

Тежка катастрофа затвори околовръстното шосе на Габрово в посока прохода Шипка, съобщава БТА. 

От пресцентъра на МВР уточниха, че има жертва при инцидента, а един човек е в тежко състояние.

Инцидентът възникна този следобед по околовръстния път на Габрово в района на квартал „Смирненски“.

В произшествието участват два автомобила, единият е тежкотоварен.

От пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" информират, че обходният маршрут е от пътен възел „Дядо Дянко“ през гр. Габрово и кв. „Любово“ до проход Шипка. Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция".

Габрово прохода Шипка околовръстен път ОДМВР-Габрово катастрофа
