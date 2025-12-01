Жечо Станков за спрения ток: Има съмнения за умишлена намеса

Министърът на енергетиката Жечо Станков също разкри повече подробности за спрения ток в части от центъра на София.

"Установен е дим от проходим колектор и едновременно изключване на 15 извода. Има съмнения за умишлена намеса и вандализъм – започната е проверка.

МЕ, ЕРМ Запад и МВР работят по овладяване на ситуацията, осигуряване на безопасна среда за екипите на място и възстановяване на електрозахранването по алтернативна схема.

Всички налични екипи работят за бързото възстановяване на електрозахранването.